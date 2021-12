Reunião com os profissionais da Educação da rede municipal de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 11/12/2021 19:13

A Prefeitura de Teresópolis e o Sebrae renovaram a parceria para a ampliação do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) no ano letivo de 2022. Implantado em setembro de 2018 no município, o programa foi suspenso em 2020 por conta da pandemia. A apresentação da proposta pedagógica reuniu, nesta sexta-feira (10/12), diretoras e orientadoras pedagógicas de escolas municipais do 2º segmento do Ensino Fundamental.

O programa do Sebrae incentiva os alunos a desenvolverem habilidades e adquirirem conhecimentos empreendedores. A apresentação foi feita pelo Prefeito Vinicius Claussen, a secretária municipal de Educação, Satiele Santos, e a coordenadora do Sebrae – Região Serrana II, Cláudia Pacheco, e equipe. A meta é alcançar as turmas do 6º ao 9º ano de 14 escolas municipais no ano que vem. A Secretaria de Educação e o Sebrae vão montar um cronograma com as etapas de implantação gradativa do JEPP e que começa pela capacitação dos professores.

“Queremos alcançar os alunos da escola pública e oferecer a eles uma ferramenta que vai servir para a vida toda. Empreender envolve um conjunto de comportamentos que vai preparar os nossos jovens a enfrentar um mercado de trabalho desafiador, que pode gerar possibilidades de renda e de crescimento pessoal. Ensinar isso nas escolas pode ser determinante para o sucesso de cada aluno nosso”, frisou o Prefeito Vinicius Claussen.

De acordo com a coordenadora regional do Sebrae, o programa está disponível em todo o Brasil, mas a visão do gestor local faz toda a diferença. “Teresópolis tem um prefeito com característica empreendedora forte, que logo percebeu os benefícios do JEPP. É fundamental que os municípios reconheçam essa importante ferramenta para o seu desenvolvimento e percebemos que em Teresópolis hoje esse ambiente está bem aberto. Esperamos que em breve tenhamos outro cenário nas escolas e na sociedade também”, assinalou Cláudia Pacheco.