Espetáculo integra a programação do projeto de Natal "Teresópolis – Terra de Luz"Divulgação

Publicado 10/12/2021 18:18

Neste sábado (11/12), acontece a segunda apresentação da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, desta vez na Feirarte - Feira do Alto, que funciona na Praça Praça Higino da Silveira, 128, no bairro Alto, em Teresópolis, às 14h.

O espetáculo integra a programação do projeto de Natal “Teresópolis – Terra de Luz”, promovido pela Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria de Cultura, que este ano tem como tema “Natal do Reencontro”. A direção artística é de Adriano Ramires e a encenação acontece no Caminhão Palco Itinerante da Cultura.

Além da Feirinha do Alto, a Fábrica de Brinquedos do Papai Noel poderá ser vista ainda no dia 18 de dezembro, às 14h, na Fazenda Ermitage, e no dia 19 de dezembro, também às 14h, na Praça dos Expedicionários, no bairro de São Pedro.