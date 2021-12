Igreja Matriz de Santa Teresa D'Ávila, em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 10/12/2021 18:02

Neste final de semana, moradores e turistas de Teresópolis poderão se encantar com o vídeo mapping temático, apresentado na Matriz de Santa Teresa, na Várzea. Com o apoio da Prefeitura, a atração, que faz parte da programação do Natal do Reencontro, é uma realização do Sesc RJ, por meio da Fecomércio RJ.

Com alta tecnologia, o espetáculo de projeção mapeada traz modernas imagens em 3D e um vídeo com cenários de Natal. As exibições com duração de 6 minutos e 47 segundos rodando em looping, acontecem sucessivamente nesta sexta (10), sábado (11) e domingo (12), das 20h às 23h.

No município as lâmpadas já enfeitam as ruas para o período natalino, iluminando o “Natal Teresópolis - Terra de Luz”. No sábado, a programação também inclui um passeio na Feirinha do Alto, na Praça Higino da Silveira, onde a criançada poderá se divertir com a peça teatral “A Fábrica de Brinquedos do Papai Noel”, com o grupo Hocus Pocus.