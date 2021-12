Máquinas apreendidas pela PM em Teresópolis - Divulgação

Máquinas apreendidas pela PM em TeresópolisDivulgação

Publicado 13/12/2021 23:01 | Atualizado 13/12/2021 23:02

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 30º BPM de Teresópolis, com informações sobre um estabelecimento onde eram realizados jogos de azar, na Rua Governador Roberto Silveira, no bairro São Pedro, estiveram no local e apreenderam sete máquinas caça-níqueis, um impressora de comprovante de jogo do bicho e R$ 37 em dinheiro.

O responsável pelo local, um homem de 57 anos, foi detido pela prática da contravenção penal e encaminhado para a 110ª DP, onde foi ouvido e liberado. Os equipamentos ficaram apreendidos.