Segundo dia de fiscalização em Teresópolis termina com 24 infrações aplicadas | Teresópolis | O Dia

Força-tarefa em Teresópolis tem como objetivo fiscalizar o cumprimento das medidas de combate à pandemia - Divulgação

Publicado 26/02/2022 19:16

O segundo dia da “Operação Carnaval do Bem” registrou um saldo de 15 bares e casas noturnas vistoriados, 24 infrações aplicadas, 2 estabelecimentos comerciais interditados, 16 motos e 4 carros de passeio abordados e 1 motocicleta conduzida ao Depósito Público Municipal.

A fiscalização foi realizada entre a tarde de sexta-feira (25/02) e a madrugada deste sábado (26/02) nos bairros do Alto, Tijuca e Várzea – na área urbana, Bonsucesso e Mottas, na zona rural.



Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Companhia de Operações com Cães/Guarda Civil Municipal, equipes de fiscais das secretarias de Fazenda e de Meio Ambiente, do Conselho Tutelar, do 30º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão da Polícia Rodoviária compõem a força-tarefa.



A ação especial de fiscalização realizada pela Prefeitura de Teresópolis atende a determinação da Gestão Municipal para que não haja festas/eventos públicos ou particulares de Carnaval no município. A medida cumpre orientação do Gabinete de Crise, para evitar o aumento do contágio de Covid-19.



A ‘Operação Carnaval do Bem’ segue até a próxima terça-feira, 1º de março, com ações de rotina e atendendo a denúncias de eventos, fiscalizando a documentação de motoristas e de veículos, coibindo o consumo de bebida alcoólica em via pública e dispersando aglomerações.