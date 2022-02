Com reforço no policiamento, operação segue até o feriado de Carnaval - Divulgação/ 30BPM

28/02/2022

Neste domingo (27/02), a “Operação Carnaval do Bem” registrou um saldo de 9 embargos de locais com atividades com música, 3 infrações aplicadas, 3 estabelecimentos comerciais interditados, 2 notificações, um estabelecimento multado por descumrpimento das medidas impostas por decreto e 3 notificações aos pais de menores de idade.

A fiscalização foi realizada entre a tarde de domingo (25/02) e a madrugada desta segunda-feira (28/02) nos bairros do Alto, Várzea, Pimenteiras, Barra, Bom Retiro e Fonte Santa – na área urbana, Bonsucesso e Vieiras, na zona rural.



Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Companhia de Operações com Cães/Guarda Civil Municipal, equipes de fiscais das secretarias de Fazenda e de Meio Ambiente, do Conselho Tutelar, do 30º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão da Polícia Rodoviária compõem a força-tarefa.



A ação especial de fiscalização realizada pela Prefeitura de Teresópolis atende a determinação da Gestão Municipal para que não haja festas/eventos públicos ou particulares de Carnaval no município. A medida cumpre orientação do Gabinete de Crise, para evitar o aumento do contágio de Covid-19.



A ‘Operação Carnaval do Bem’ segue até a próxima terça-feira, 1º de março, com ações de rotina e atendendo a denúncias de eventos, fiscalizando a documentação de motoristas e de veículos, coibindo o consumo de bebida alcoólica em via pública e dispersando aglomerações.