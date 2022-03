Suspeito de tráfico em Nova Friburgo, Pequeno é preso em Teresópolis - Anderson Aguiar

Suspeito de tráfico em Nova Friburgo, Pequeno é preso em TeresópolisAnderson Aguiar

Publicado 09/03/2022 17:21

Policiais do 30º Batalhão da Polícia militar prenderam, na tarde de ontem, Evandro da Rocha Aguiar, conhecido como Pequeno, por tráfico de drogas na comunidade da Coreia, no bairro do Meudon em Teresópolis.

O suspeito gerenciava o tráfico de drogas em Nova Friburgo, onde estava sendo procurado. Após denúncias, os policiais militares de Teresópolis, com ajuda de cães farejadores, encontraram material enterrado dentro de um tonel.

Foram apreendidos 1 carregador de pistola, munições, 1 tablete de maconha, pasta base de cocaína e tabletes de maconha. O suspeito tem passagens pela polícia por tráfico, homicídios e outros crimes.

Todo o material o material apreendido foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito se encontra detido por ter sido preso em flagrante.