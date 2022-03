Simulação em 3D: experiência multissensorial - Divulgação

Publicado 10/03/2022 02:52



Exposição do eMuseu foi oficialmente inaugurada nessa quarta-feira, 9 de março, na Praça Luís de Camões. Aliando esporte, cultura e diversão, o projeto inova ao permitir que o visitante vivencie a experiência de praticar esportes com recurso 3D, em modalidades como surf, skate, ciclismo, entre outros esportes.

Nova forma de visitar museu: exposição interativa seduz os visitantes em Teresópolis Divulgação A estrutura da carreta impressiona: são 24 ambientes diferentes, com 13 galerias virtuais e 11 exposições. Segundo a CEO do eMuseu, Bianca Gama, a ideia é de o projeto contar a história do esporte nacional por meio da tecnologia e da interatividade. O projeto surgiu como parte da sua tese de doutorado na UERJ e conta com financiamento do governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo ao Esporte, com a participação da Enel e das prefeituras, que recebem a carreta.



Os visitantes são recebidos por monitores, moradores de Teresópolis, que receberam treinamento dos integrantes do e-Museu. Entre as atividades realizadas na parte externa da carreta estão as oficinas com cartilhas educativas de várias modalidades esportivas, confecção de material esportivo de reciclagem, além de clínicas com os atletas e ex-atletas.

Da esquerda para a direita: Secretária de Esportes de Teresópolis Giovânia Maia, CEO do eMuseu Bianca Gama, Prefeito de Teresópolis Vinícius Claussen Andréa Brito

"Cultura, esporte e inovação, essa linguagem motiva não só o jovem como pessoas de outras idades também, pela informação, pelas simulações. A carreta é um espaço multiuso. Temos aqui várias propostas e diversas experiências para poder falar do esporte, da nossa cultura com a experimentação. E esse é o grande legado do eMuseu.", afirmou o Prefeito de Teresópolis Vinícius Claussen.

Acessibilidade: audiodescrição, libras e rampas para cadeirantes Divulgação

O destaque do e-Museu vai para a acessibilidade visando contemplar os visitantes com deficiência visual, auditiva ou de mobilidade, uma que vez que a exposição conta com audiodescrição, libras e rampas de acesso.



A Secretária de Esportes de Teresópolis, Giovânia Maia, recém-empossada, destaca que a tecnologia permite a integração dos jovens na sociedade, aproximados pelo esporte, como forma de despertar o interesse pela prática esportiva. Nesse sentido, o prefeito destacou a importância da participação dos empresários teresopolitanos no apoio às práticas desportivas na cidade, através da lei estadual de incentivo ao esporte.



Além das parcerias com as prefeituras, o projeto é apoiado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), junto com as confederações brasileiras de basquete, canoagem, voleibol, tênis de mesa e atletismo.