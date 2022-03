Decreto municipal retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos e fechados no município de Teresópolis. - Andréa Brito

Decreto municipal retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos e fechados no município de Teresópolis.Andréa Brito

Publicado 12/03/2022 09:06



O prefeito de Teresópolis Vinícius Claussen assinou o decreto, na sexta-feira, 11 de março, extinguindo a obrigatoriedade do uso de máscara, tanto em locais abertos como em fechados. No entanto, os estabelecimentos têm autonomia para exigirem a proteção facial, se assim o desejarem.



Exatamente 2 anos depois da instalação do primeiro gabinete contra o coronavírus, em 13 de março de 2020, o município de Teresópolis apresenta taxa zero de ocupação de leitos da doença COVID-19, após a alta do último paciente internado pela doença no Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO).



Dez leitos de UTI liberados ficarão como legado para a rede de saúde municipal e passarão a atender pacientes SUS, representando um aumento de 55% na oferta de leitos de terapia intensiva em Teresópolis.

Os estabelecimentos e instituições que desejarem, poderão manter a exigência da máscara para acesso ao local. Da mesma forma, as pessoas que desejarem podem manter o uso da proteção.

Devem manter o uso da máscara, por recomendação dos órgãos de saúde, as pessoas com comorbidades de alto risco, imunodeprimidos, pessoas com esquema vacinal incompleto ou sem vacina e pessoas com sintomas gripais.



Mesmo tendo a autonomia do Governo do Estado desde 3 de março para desobrigar o uso de máscaras em Teresópolis, o gabinete contra o coronavírus manteve a norma vigente por cautela, aguardando o período pós Carnaval. Com a contaminação atual abaixo dos 2%, zero paciente internado por COVID-19 nos hospitais de Teresópolis e o avanço da vacinação, foi possível avançar nessa flexibilização.



O gabinete de crise é composto pelo Prefeito, Vice-Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Vigilância Epidemiológica, Procuradoria Geral do Município, Subsecretaria Municipal de Comunicação, representante da Câmara Mun icipal, dois representantes de cada hospital do município (HCTCO, Beneficência Portuguesa e Hospital São José) e dois representantes do Conselho Municipal de Saúde.



“Desde março de 2020, com reuniões periódicas, viemos acompanhando e analisando com cautela, de forma técnica, os índices de contaminação. Tivemos que tomar decisões difíceis, com coragem e responsabilidade, que se mostraram efetivas para conter o avanço da COVID-19 no município. Nunca politizamos a pandemia, seguindo sempre as recomendações dos órgãos nacionais e internacionais de saúde. Hoje, com grande alegria, depois do avanço da vacinação, podemos dar esse passo para retirar a obrigatoriedade do uso da másc ara. No entanto, é sempre importante lembrar que a doença ainda existe e que devemos continuar cuidando uns dos outros e mantendo o esquema vacinal em dia”, comentou o Prefeito Vinicius Claussen.