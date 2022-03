Amante de bichos, crianças e idosos, a juíza Inês Coutinho morreu na manhã de hoje no Rio de Janeiro, onde estava internada. - Arquivo pessoal

Publicado 11/03/2022



Morreu hoje, sexta-feira, 11 de março, a juíza de direito Inês Joaquina Sant’Ana Santos Coutinho, no Rio de Janeiro, onde estava internada, desde o início de fevereiro, no hospital Copa D’Or, por complicações decorrentes de pneumonia.



Dra. Inês, como era conhecida em Teresópolis, atuou ativamente na proteção dos direitos da criança e do adolescente no município, implementando na cidade programas de acompanhamento e apoio aos menores, tornando-se referência antes mesmo da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) .



Carioca de nascimento, a magistrada estudou no Colégio Pedro II e cursou a faculdade de Direito na UERJ. Em 1974 foi aprovada no concurso para a magistratura do Rio de Janeiro, tendo sido aprovada em terceiro lugar e se tornando a quarta mulher diplomada como magistrada no Estado do Rio de Janeiro.



Morando em Teresópolis desde 1986, a juíza Inês se destacou primeiro na vara da família e, mais tarde, como titular da vara da Infância, Juventude e Idoso. Preocupada não só com as medidas sócio-educativas aplicadas aos menores infratores mas também quanto à família desses jovens, a magistrada defendia o acompanhamento de crianças e adolescentes e era conhecida na cidade pela severa fiscalização dos locais públicos, além da defesa dos direitos dos idosos.



O velório ocorre hoje às 15 e o sepultamento, às 16:30, ambos no Cemitério Municipal Carminda Berlim, Caingá.