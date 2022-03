No último dia 7 de março, foi realizado o projeto de capacitação para mediadores tecnológicos para atuarem junto às escolas municipais de Teresópolis. No evento, além do prefeito Vinícius Claussen, estavam a Secretária Municipal de Educação Satiele Santos e demais integrantes da Unifeso. - Bruno Nepomuceno

No último dia 7 de março, foi realizado o projeto de capacitação para mediadores tecnológicos para atuarem junto às escolas municipais de Teresópolis. No evento, além do prefeito Vinícius Claussen, estavam a Secretária Municipal de Educação Satiele Santos e demais integrantes da Unifeso.Bruno Nepomuceno

As escolas municipais de Teresópolis receberão auxílio de mediadores tecnológicos visando ajudar no uso dos laboratórios de inovação de tecnologia, os InovaLabs, instalados em 90% das unidades escolares do município. Graças à parceria com o Unifeso, Centro Universitário Serra dos Órgãos, os mediadores, alunos dos cursos de graduação em tecnologia do Unifeso, receberam capacitação para trabalharem junto ao projeto.



“No início da gestão, pegamos uma estrutura do século XIX, com processos do século XX, para atender necessidades do século XXI. Em 2019 começaram os primeiros investimentos, com a compra 1.400 computadores. E com recursos do GFED (Gestão Financeira Escolar Descentralizada), as escolas foram capazes de criar espaços com layout inovador, adaptadas para uma experiência única de alunos e professores. Em 2022 já temos 90% das escolas com a política pública do InovaLab implantada.” Afirmou o prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen.



A Secretária de Educação, Satiele Santos, falou sobre a expectativa do início deste projeto inovador: “A gente está começando de fato a realizar um sonho. A gente precisa entender que a educação não é só o caderno e o lápis. As nossas crianças precisam de muito mais,estamos investindo em tecnologia, inovação, empreendedorismo, tudo isso num espaço acolhedor.”

Durante o evento, dia 7 de março, a diretora de Pós-Graduação do UNIFESO Roberta Amaral e Carla Cunto, supervisora dos mediadores tecnológicos da SME (Secretaria Municipal de Educação), falaram sobre a importância deste projeto, que pretende adaptar a educação de Teresópolis ao novo formato exigido pelo mundo atual, ressignificando e incorporando na prática docente estas novas tecnologias.

O programa Inovalab



Lançado em 2019, com a inauguração do primeiro InovaLab na E.M. Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho, no Vale do Paraíso, o projeto foi o primeiro passo da atual gestão municipal para inserção da tecnologia no ambiente escolar. A proposta dos espaços, que têm a parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia, é oportunizar aos estudantes uma abordagem diferente dos conteúdos que serão trabalhados em sala de aula, num ambiente tecnológico.



Atualmente, 90% das escolas municipais já contam com InovaLabs e as que não têm estrutura física para oferecer o espaço receberão, em breve, notebooks para que seja possível usar a tecnologia na própria sala do aluno.



"Com o projeto, vemos a tecnologia fazendo parte do dia a dia das escolas municipais, preparando melhor os alunos para os desafios do Século XXI e para um mercado de trabalho que cada vez mais exige novas habilidades dos jovens", comentou Vinicius Oberg, Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia.