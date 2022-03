Representantes da Defesa Civil em Teresópolis - dcteresópolis

Representantes da Defesa Civil em Teresópolisdcteresópolis

Publicado 12/03/2022 09:41

Marcado para este sábado, 12/03, o exercício simulado de desocupação de área vulnerável na comunidade do Rosário, no bairro de São Pedro. O ponto de encontro será às 9h30 na Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada na Rua Francisco da Rocha. A ação preventiva tem como objetivo treinar a população local, as equipes do poder público e da iniciativa privada que compõem o Plano de Contingência para atuar de maneira organizada em uma situação de emergência.



“Faremos uma simulação de ocorrência de desastre com foco na mobilização preventiva e no escape rápido, seguro e eficaz dos moradores da localidade”, explica o Coronel Albert Andrade, secretário municipal de Defesa Civil.



Segundo o secretário, além dessa mobilização será realizada uma programação para marcar os 29 anos de existência da Secretaria Municipal de Defesa Civil. O órgão foi criado no dia 30 de março de 1993.



“Ainda em março será retomado o programa de demolições de imóveis interditados em áreas de risco. Já no início de abril, voltaremos a campo com o Proteger Teresópolis no Rosário”. O projeto une a Prefeitura e o Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos) no mapeamento dos bairros mais vulneráveis aos desastres naturais. O objetivo é criar protocolos de prevenção e de socorro específicos para a realidade climática, topográfica e geológica de cada área.