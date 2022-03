Ginásio Pedrão deixa de ser centro de testagem para Covid-19 - O Dia

Publicado 13/03/2022 21:23



A partir da próxima segunda-feira (14), o centro de testagem para a Covid-19 passa a funcionar na Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), no Bom Retiro. O Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão) será desativado devido à procura muito baixa por atendimento no local. O serviço continuará ocorrendo das 8h às 20h, todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados.



A decisão foi tomada pelo Prefeito Vinicius Claussen junto com o gabinete contra o coronavírus, em reunião no último dia 11, quando também foram decididas medidas como a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras, a partir de ontem e o encerramento da ala COVID-19 no HCTCO, devido à alta do último paciente com agravamento da doença. A testagem também continuará sendo realizada nas unidades de atenção primária à saúde (postos) e a população pode acompanhar o cronograma diário nos canais oficiais da Prefeitura.



“Com a mudança do centro de testagem, a maior parte da equipe vai reforçar o quadro de profissionais da UPA, melhorando o atendimento à população. Os demais servidores que atuavam no centro de testagem serão alocados nas unidades primárias de saúde, reforçando o atendimento nos postos. Dessa forma, garantimos que não haverá demissões ou afastamentos da equipe”, informou a subsecretária de Atenção Básica à Saúde, Dra. Edneia Martuchelli.