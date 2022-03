As obras no Destacamento de Policiamento Ostensivo da Polícia Militar (DPO) do bairro São Pedro tiveram início na última quarta-feira, 09 de março - Bruno Nepomuceno

Realizada pela Prefeitura, a reforma do Destacamento de Policiamento Ostensivo da Polícia Militar (DPO) do bairro São Pedro teve início na última quarta-feira, 09 de março, e tem previsão de entrega para o dia 30 de março. O início dos trabalhos foi acompanhado pelo Prefeito Vinícius Claussen.

A Polícia Militar (PM) saiu do local, de propriedade do município, no final de junho de 2021 para a idealização do projeto. Com 52m², em área anexa ao Tiro de Guerra, o DPO de São Pedro tem uma estrutura que conta com alojamentos, banheiro, cozinha e sala de comunicação. “A fachada vai seguir o Projeto Arquitetônico Terê Tão bela, que tem como missão trazer uma nova marca arquitetônica para a cidade. Então, todas as obras públicas levarão esses traços. Traços esses que vão trazer mais beleza e construir uma nova marca para cidade de Teresópolis”, afirmou o Prefeito Vinicius Claussen.A Polícia Militar (PM) saiu do local, de propriedade do município, no final de junho de 2021 para a idealização do projeto. Com 52m², em área anexa ao Tiro de Guerra, o DPO de São Pedro tem uma estrutura que conta com alojamentos, banheiro, cozinha e sala de comunicação.

Será realizada uma reforma geral e a demolição de paredes para adequação do espaço, também como troca dos pisos, revisão elétrica e hidráulica, pintura em geral. Também será realizada a reforma da fachada no estilo arquitetônico enxaimel, dentro do projeto Terê Tão Bela. O objetivo da obra, que atende a uma moçao da vereadora Márcia Valentim, é contribuir com a segurança pública.



Segundo o prefeito Vinícius Claussen, "O bairro São Pedro é importantíssimo para Teresópolis e, aqui no DPO do São Pedro, tivemos que corrigir algumas questões estruturais do prédio. Tudo isso foi conversado com o comandante do Tiro de Guerra e também com o comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar, o comandante do 30º Batalhão, Coronel Silva. E agora chegou a hora de fazer essa revitalização, essa correção estrutural necessária para poder também oferecer um espaço saudável, seguro aos PMs que vão servir aqui. E ter um equipamento de segurança é fundamental. O bairro São Pedro é o mais populoso da cidade e precisa de presença ostensiva da polícia para que as famílias da localidade possam se sentir mais seguras."