Sarau em Teresópolis marca a comemoração do Bicentenário da Imperatriz Teresa CristinaDivulgação

Publicado 16/03/2022 16:46



A comemoração pelo bicentenário da Imperatriz Teresa Cristina continua hoje, quarta-feira, 16 de março, com o Sarau Histórico Cultural ‘Teresópolis, Cidade de Teresa’, às 19h, no Palácio Teresa Cristina, sede da Prefeitura, na Várzea. Exposição, música, palestra, dança e homenagem à Colônia Italiana fazem parte da programação. Haverá ainda o lançamento do livro infantil ilustrado ‘A Cidade de Teresa’, assinado pela professora Ana Maria de Andrade, com textos em português e italiano.



Na quarta, 16 de março, o Consulado Italiano lança o livro infantil ilustrado ‘A Cidade de Teresa’, assinado pela professora Ana Maria de Andrade, com textos em português e italiano, no Colégio Estadual Rodrigo Otávio Filho, em Vaz Lobo, Zona Norte do Rio. À noite, comitiva sobe a Serra para prestigiar as comemorações em Teresópolis.