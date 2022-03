Em comemoração ao Bicentenário da Imperatriz Teresa Cristina, crianças de Teresópolis participam de oficinas de arte - Divulgação

Publicado 16/03/2022 00:54





Participando também das festividades em comemoração ao bicentenário do nascimento da Imperatriz Teresa Cristina, as crianças puderam produzir coroas e cartazes, além de conhecer a história da Imperatriz que dá nome a nossa cidade.

Crianças participam de oficina de EVA no CRAS do Meudon Divulgação

A orientadora social e artesã Claudia Ferreira, responsável pelas oficinas de artesanato do CRAS Meudon, aproveitou a data comemorativa e organizou a aula especial, de forma atrativa, para ensinar as crianças sobre a mulher que ficou conhecida como a “Mãe dos Brasileiros”, mas que, ao longo dos anos, teve sua relevância apagada da história. As oficinas de EVA contam com 2 turmas de 10 alunos cada e acontecem às terças-feiras, na parte da manhã e às quartas-feiras, à tarde, com orientação da assistente social Luciana Torres.As oficinas de artesanato oferecidas pelos CRAS fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A proposta é a realização de atividades em grupo, de acordo com o público atendido (crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência), a fim de complementar o trabalho social que já é realizado com as famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.