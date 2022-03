Publicado 18/03/2022 09:01



O Prefeito Vinicius Claussen vai participar da apresentação do aplicativo em Teresópolis acompanhado do Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Carvalho, na sexta-feira, 18, às 11h30, no Teatro Municipal (2º piso da Prefeitura). Teresópolis é a primeira cidade da Região Serrana a aderir ao novo aplicativo para táxis do Rio de Janeiro Taxi.Rio.Cidades. Criado pela Prefeitura do Rio, a ferramenta pode ser acessada por smartphones e passageiros poderão ter descontos entre 20% e 40%.



Estarão presentes o Presidente da Câmara Municipal, vereador Leonardo Vasconcellos, autor da moção que indicou a implantação da ferramenta no município, os secretários municipais Marcos Antônio Da Luz (Segurança Pública), Vinicius Oberg (Ciência e Tecnologia), o Presidente do Sindicato dos Taxistas de Teresópolis, Onofre Corrêa, e o Presidente da Associação dos Taxistas de Teresópolis, Rafael Vital.



No evento, será assinado um convênio entre os municípios. “A vinda do aplicativo para Teresópolis é um importante ganho para mobilidade no município e contribui para a valorização da categoria. A ferramenta possibilita ao taxista oferecer um serviço ágil e prático para o passageiro. Vai facilitar tanto para o motorista quanto para o usuário”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen.



Taxi.Rio.Cidades



Desenvolvido pela equipe técnica da IplanRio (Empresa Municipal de Informática da Prefeitura do Rio de Janeiro) e em uso pelos taxistas da cidade carioca, o Taxi.Rio.Cidades permite aos passageiros acionar o serviço pelo smartphone em qualquer hora do dia. O aplicativo traz as opções de formas de pagamento e as faixas de desconto, que variam entre 20% e 40%, além de dados sobre a localização do taxista mais próximo, entre outras informações.