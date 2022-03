Programa Emprega Terê divulga vagas na cidade - Divulgação

Programa Emprega Terê divulga vagas na cidadeDivulgação

Publicado 16/03/2022 19:09

Há vagas que não exigem experiência profissional e oportunidades para PcD, estagiário e Jovem Aprendiz. Para ter acesso às vagas, os candidatos devem cadastrar o seu currículo no portal www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador



O atendimento presencial acontece no Sine Teresópolis, no 1º piso da Prefeitura, na Várzea, e também na Casa do Trabalhador, na Rua Luiz Noguet Júnior, 100, bairro de São Pedro, de segunda a sexta, de 9h às 12h e de 13h às 17h.





Os candidatos deverão ter em mãos a sua identidade, CPF, número do PIS (se não houver o cadastro é gerado na hora) e a carteira de trabalho (se não houver é possível solicitar pelo Portal Emprega Terê). Serão cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse.



A captação e divulgação das oportunidades de emprego são ações do Pra Cima Terê - Programa de Recuperação Econômica e Geração de Empregos de Teresópolis, liderado pelo Gabinete de Crise da Prefeitura junto às organizações empresariais da nossa cidade: Teresópolis Convention, ACIAT, CDL, Sincomércio, Firjan, Sindicato Rural e Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.