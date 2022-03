Teresópolis participa do Fórum Estadual dos Agentes de Desenvolvimento, em Nova Friburgo - Divulgação

Secretários e servidores da Prefeitura de Teresópolis representaram o Prefeito Vinicius Claussen no Fórum Estadual dos Agentes de Desenvolvimento. Realizado nesta segunda-feira, 14/03, pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, em parceria com o SEBRAE-RJ, o evento aconteceu no Country Club, em Nova Friburgo.



Reunindo representantes de vários municípios, o Fórum teve como objetivo aproximar e fortalecer as conexões entre prefeitos, agentes de desenvolvimento e secretários, além de fornecer subsídios para promover estratégias de desenvolvimento econômico local e aumentar a competitividade das micro e pequenas empresas. Também serviu para a apresentação de boas práticas de desenvolvimento local e o debate de estratégias, a fim de alavancar o setor econômico, sempre com foco na viabilização de negócios entre empreendedores e a administração pública. Os secretários municipais de Teresópolis, Lucas Guimarães (Trabalho, Emprego e Economia Solidária) e Jose Carlos da Estufa (Agricultura), acompanhados de suas equipes técnicas, e também servidores das secretarias municipais de Ciência e Tecnologia, de Administração/Departamento de Suprimentos e Licitações e de Turismo, acompanhados do secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah. Divulgação Reunindo representantes de vários municípios, o Fórum teve como objetivo aproximar e fortalecer as conexões entre prefeitos, agentes de desenvolvimento e secretários, além de fornecer subsídios para promover estratégias de desenvolvimento econômico local e aumentar a competitividade das micro e pequenas empresas. Também serviu para a apresentação de boas práticas de desenvolvimento local e o debate de estratégias, a fim de alavancar o setor econômico, sempre com foco na viabilização de negócios entre empreendedores e a administração pública.



Coordenador do evento, o secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, abordou estratégias para o desenvolvimento econômico, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a importância da atuação do agente de desenvolvimento, que são servidores de diversas pastas municipais, para a criação de ambientes favoráveis aos pequenos negócios.



Também marcaram presença equipes das seguintes instituições: Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC); Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN); Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN); Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI); SEBRAE; Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA); Agência Estadual de Fomento (AGERIO); Rede dos Agentes de Desenvolvimento; o Instituto Estadual do Ambiente (INEA).





Boa práticas



Durante a mesa redonda com o tema ‘Caminhos para o Desenvolvimento Regional’, integrantes das redes de agentes de desenvolvimento de algumas regiões do estado apresentaram as suas experiências sobre as ações de fomento local. Eles também tiveram a oportunidade de dialogar com representantes dos órgãos estaduais sobre algumas dificuldades que precisam ser superadas.



Em Teresópolis, a Gestão Municipal põe em prática eixos que tratam da desburocratização para legalização, alteração e baixa de empresas e da atração de investimentos. No eixo de compras governamentais, o município incentiva as empresas a participarem dos processos licitatórios. São iniciativas que habilitam Teresópolis a participar do Prêmio Prefeito Empreendedor, do Sebrae, que fortalece as ações de fomento à economia.



“A participação de Teresópolis no Fórum Estadual dos Agentes de Desenvolvimento foi vinculada ao Programa Estratégico de Recuperação Econômica e Geração de Empregos, o “Pra Cima Terê”, onde diversos servidores têm a função de pensar em cada um de seus projetos e ações para fomentar mais a economia do nosso município, de gerar e atrair mais oportunidades de investimentos, valorizando as vocações locais”, destacou o secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães.