Alunos do 1º ano da rede pública de Teresópolis farão exames de audiometria todos os anos - IGO RS

Publicado 21/03/2022 10:19



A Prefeitura de Teresópolis contratou, por meio de licitação, clínica especializada para realização de exames anuais de audiometria em alunos ingressantes no primeiro ano de escolaridade na Rede Pública Municipal de Teresópolis.



O Prefeito Vinicius Claussen explicou sobre a importância do procedimento para melhoria do aprendizado dos alunos: “A alfabetização é uma fase importantíssima na vida escolar das crianças e a audiometria é um exame essencial para avaliar se esses alunos possuem alguma dificuldade para ouvir que possa prejudicar o processo de aprendizado”, disse o Prefeito.



“A iniciativa integra a política pública de Alfabetização de Teresópolis da gestão do Prefeito Vinicius Claussen. É uma alegria muito grande pra gente saber que nossas crianças estão bem assistidas e que o processo de alfabetização, tão primordial nesse período da vida deles, está sendo tratado com tanta dedicação pelo nosso município”, comemorou a Secretária de Municipal Educação, Satiele Santos.



A partir dos resultados obtidos, além de um acompanhamento mais específico do Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, os pais ou responsáveis serão orientados sobre como proceder, com encaminhamento das crianças para devido acompanhamento pelas secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento Social.



A Aquisição por Procedimento Licitatório foi homologada e pode ser consultada no Portal da Transparência do município (www.teresopolis.rj.gov.br/transparencia/diario-oficial/) . Para o custeio das avaliações de audiometria, o município realizou investimento de R$ 160.740,00.



O que é e a importância da audiometria

A diminuição da audição (surdez) produz uma redução na percepção de sons e dificulta a compreensão das palavras. Nos casos de perda auditiva de grau leve as pessoas podem não se dar conta que ouvem menos; somente um teste de audição (audiometria) vai revelar a deficiência.



Crianças com problemas de audição, sem a devida assistência, têm dificuldades no desenvolvimento da linguagem. Se chegam à idade escolar sem que a surdez tenha sido diagnosticada, o aprendizado será difícil porque essas crianças ouvem mal o que está sendo ensinado. Daí a importância da realização do exame o mais breve possível para o bom desenvolvimento escolar do aluno.