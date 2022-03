Posto de gasolina na esquina das ruas Delfim Moreira com José Manoel Lebrão, no Vale do Paraíso - José Carlos dos Santos

Publicado 21/03/2022 00:30





Chuvas fortes em Teresópolis neste domingo, 20 de março, fizeram a Defesa Civil acionar a sirene no bairro da Coreia, alertando a população a sair de áreas de risco. Ruas do bairro ficaram alagadas devido às fortes chuvas que começaram no final da tarde. Vários bairros da cidade apresentam alagamentos em diversos pontos, fizeram com que bares e restaurantes do Centro e também dos bairros Ermitage e Meudon fechassem as portas para evitar a inundação.



Desde 2011, quando houve a maior catástrofe da história do município, os teresopolitanos vivem em constante alerta a cada nova chuva forte, e a preocupação aumenta devido à tragédia recente na cidade vizinha de Petrópolis, ocorrida em 15 de fevereiro, deixando 233 pessoas mortas e várias desaparecidas. Os municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis foram protagonistas da maior tragédia nacional em 2011.



Segundo a Defesa Civil, a orientação é para os moradores procurarem abrigo nos postos de acolhimento, como escolas municipais e igrejas, mas muitas pessoas se recusam a deixar suas residências. De acordo com Paulo Alexandre, da Guarda Municipal de Teresópolis, o monitoramento continua, mas não há registro de ocorrências até o momento.