Representantes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar e Prefeitura Municipal de Teresópolis em ação conjunta na Cachoeira dos FradesDivulgação

Publicado 20/03/2022 21:35





Encontro realizado no 30º Batalhão de Polícia Militar, na última quarta-feira (16/03), contou com a presença de gestores das Secretarias Municipais de Segurança Pública e de Turismo e do Presidente da AMO Frades (Associação de Moradores do Vale dos Frades). A reunião teve como objetivo formular ações que evitem a degradação da Cachoeira dos Frades e região, pro meio da ‘Ação de Verão – Vale dos Frades’.



A ‘Ação de Verão – Vale dos Frades’ é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo em conjunto com a Guarda Municipal, Defesa Civil e a AMO Frades. A operação surgiu em janeiro de 2022, inicialmente para evitar aglomerações na Cachoeira dos Frades, engarrafamento e também orientar a população em relação à preservação do local e das espécies que lá vivem.



“A região costuma receber muitos visitantes, e, com isso, reclamações frequentes de lixo e resquício de fogareiro deixado no local, que são atividades proibidas por lei. A operação é uma das ações da política de proteção ambiental proposta pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen”, destacou o secretário de Turismo, Mauricio Weichert.



A ação acontece aos finais de semana e feriados durante o verão, no Vale dos Frades, acesso pelo km 21 da RJ-130 (Teresópolis-Friburgo).