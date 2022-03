Evento de tecnologia da Região Leste Fluminense acontece nesta 4f, no Hotel Alpina, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 22/03/2022 07:53

Evento de tecnologia do Conleste (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense) será realizado na próxima quarta-feira (23/03), das 8h30 às 18h, no Hotel Sesc Alpina, em Teresópolis. O programa é promovido em parceria com o Sebrae-RJ, a Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense (UFF) e as prefeituras consorciadas. O encontro terá entrada gratuita, mediante inscrição, e será transmitido ao vivo pela TV Conleste, no YouTube.O encontro contará com palestras, painéis com debates, exposição do ecossistema de inovação regional e sessão de negócios para startups. Com viés de Inovação, o Conlestech terá a transferência de conhecimentos, uma sessão de negócios e uma rodada de negociações público-privadas em um único evento.Programa tem como objetivo fomentar a Economia do Conhecimento na região do Conleste, através do compartilhamento de estratégias regionais de ciência, tecnologia e inovação, unindo o ecossistema regional com o poder público, as universidades e as empresas de base tecnológica, gerando um poderoso polo de demanda de encomendas públicas para o benefício dos municípios consorciados.O 'Conlestech' tem como público-alvo: prefeitos, secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Planejamento, Trabalho e Renda, Ciência Tecnologia Inovação, Saúde, Educação, Turismo e Agricultura; instituições e associações do ecossistema de inovação; Universidades e startups. Entretanto, o evento será gratuito e aberto ao público em geral, mediante inscrição pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxL6OOutt0-tzkCImzC86HY66H8LCachVb090-jRvQkbGO2Q/viewform.Programação1- Área do Conhecimento:8h30 às 9h30 – Credenciamento9h30 às 10h – Boas-vindas10h às 10h15 – Cerimônia de entrega das chaves do Projeto HACKATRUCK Makerspace ao prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen.10h15 às 11h – Painel 1: Profissões do FuturoPainelista: Yuri Lima (Pesquisador de pós-doutorado na COPPE/UFRJ no projeto 'COVID-19 e Automação: modelo de suporte à transição profissional de trabalhadores desempregados'. Sócio Fundador da LABORe, Pesquisador Laboratório do Futuro COPPE/UFRJ e Assessor do Conselho Gestor da Lemobs).Debatedores: Fabiano Rangel – Executivo de Des