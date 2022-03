Prefeito Vinicius Claussen ao centro, Secretário de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo à esquerda do Prefeito e o Presidente da Câmara dos Vereadores de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos - Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinicius Claussen ao centro, Secretário de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo à esquerda do Prefeito e o Presidente da Câmara dos Vereadores de Teresópolis, Leonardo VasconcelosBruno Nepomuceno

Publicado 21/03/2022 22:02



Nos próximos dias, acontecerá uma reunião entre os taxistas e a Prefeitura para o cadastramento dos profissionais no aplicativo para uso em Teresópolis. O convênio de adesão ao aplicativo Taxi.Rio.Cidades foi assinado, na última sexta-feira, 18, na Prefeitura, pelo Prefeito Vinicius Claussen, o Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, e o Presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Vasconcellos





“Teresópolis é a primeira cidade da Região Serrana a aderir ao novo aplicativo para táxis do Rio de Janeiro. Agradeço ao Leonardo Vasconcellos, que teve a sensibilidade e a visão de fazer essa interlocução política. Rapidamente abraçamos a iniciativa e as secretarias de Ciência e Tecnologia e de Segurança Pública atuaram para a vinda dessa ferramenta para o nosso município, beneficiando taxistas e passageiros. É uma grande vitória de Teresópolis no segmento do transporte”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen.

Secretário de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, o Deputado Federal Pedro Paulo destacou a importância do aplicativo taxi.rio.cidade Bruno Nepomuceno

Estiveram presentes ainda os secretários municipais Marcos Antonio Da Luz (Segurança Pública), Vinicius Oberg (Ciência e Tecnologia) e Mauricio Weichert (Turismo), o Presidente do Sindicato dos Taxistas de Teresópolis, Onofre Corrêa, e o Presidente da Associação dos Taxistas de Teresópolis, Rafael Vital, além de taxistas e a advogada do Sindicato dos Taxistas de Teresópolis, Mayara de Oliveira Pinto Bruno Nepomuceno

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo ressaltou: “Criamos o Taxi.Rio porque temos essa visão clara de que o estado precisa ajudar a categoria dos taxistas. Só na cidade do Rio são 33 mil taxistas credenciados, com os auxiliares, chegamos a quase 60 mil profissionais. São milhares de famílias que dependem dessa renda para o sustento. É uma plataforma praticamente sem custo para esses profissionais, com uma pequena taxa administrativa, sem visar o lucro. Nosso objetivo é ter uma ferramenta com qualidade de competição para vocês poderem trabalhar”. O Secretário estava acompanhado do Diretor Superintendente da IplanRio (Empresa Municipal de Informática da Prefeitura do Rio de Janeiro), Cláudio Fonseca, e do Gerente do App Taxi.Rio.Cidades Kley Pontes.O Presidente da Câmara Municipal, vereador Leonardo Vasconcellos, foi o autor da moção que indicou a implantação do aplicativo no município. “Nós, enquanto vereadores, temos a obrigação de buscar políticas públicas que venham ao encontro com o que os segmentos precisam. É uma enorme satisfação assinar, junto com o Prefeito e com o secretário Pedro Paulo, esse convênio. Sou usuário do serviço de táxi e precisamos dar a condição e a oportunidade para eles de ter as ferramentas da tecnologia”, frisou Leonardo Vasconcellos. Os vereadores Diego Barbosa, Marcia Valentim, Paulinho Nogueira e Teco Despachante também participaram do evento.“A vinda do aplicativo traz benefícios para nós, taxistas e para a população. O táxi é um meio de transporte seguro. Temos hoje em torno de 300 taxistas, entre titulares e auxiliares, cadastrados no Sindicato. São exigidos diversos documentos para esse cadastro. A chegada do aplicativo será muito boa para a cidade”, comentou Onofre Corrêa.Taxista em Teresópolis há 15 anos, Renato Guimarães está muito satisfeito pela vinda da ferramenta para o município. “Tenho amigos que são taxistas no Rio e esse aplicativo foi uma solução excelente para o trabalho deles lá e acredito que vai ser ótimo pra gente aqui também. Vai ser uma grande oportunidade para nós, taxistas, trazendo a possibilidade de melhorar a nossa renda, e facilitar para o passageiro o acesso ao nosso serviço”.Desenvolvido pela equipe técnica da IplanRio e em uso pelos taxistas da cidade carioca, o Taxi.Rio.Cidades permite aos passageiros acionar o serviço pelo smartphone em qualquer hora do dia.O aplicativo traz as opções de formas de pagamento e as faixas de desconto, que variam entre 10% e 40%, determinadas pelo taxista. Também traz dados sobre a localização do taxista mais próximo, entre outras informações.Entre os benefícios para o passageiro estão o preço fixo, transparente e com previsibilidade; maior segurança ao utilizar o táxi, um meio de transporte homologado; possibilidade de compartilhamento da corrida, com maior segurança; e maior facilidade e oferta de táxis na palma da mão.Para os taxistas, entre os benefícios podem ser listados: aumento na geração de renda local; maior padronização do serviço prestado pelos taxistas; gestão eficiente da frota de táxis em tempo real; melhoria da mobilidade urbana, com maior segurança para os profissionais, passageiros e turistas; todo o cadastro do taxista na plataforma é validado por órgão público competente.Já são mais de 65 cidades interessadas em assinar o convênio e a ferramenta também está em implantação nas cidades de Araruama, Maricá, Niterói, São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e em Ananindeua, no Pará.