Psicóloga Aparecida Ximenes, representantes da ONG Amor Exigente, Ana Lúcia Gallo e Tyto Telles.Bruno Nepomuceno

Publicado 22/03/2022 16:49

O grupo formado pela coordenadora, pela assistente social e pela psicóloga do CRAS Meudon, se juntou a familiares de adictos (pessoa cuja vida é controlada pelas drogas) e representantes da ONG Amor Exigente para debater não só sobre a melhor forma de prevenir o uso, mas também de lidar com um alcoólatra ou usuário de drogas.



Além da ajuda especializada da psicóloga Aparecida Ximenes, os presentes também contaram com os relatos e com a acolhida dos representantes da ONG Amor Exigente, Ana Lúcia Gallo e Tyto Telles. A organização não-governamental, que existe no Brasil desde 1984, é formada por grupos de ajuda mútua para dependentes químicos e seus familiares.



Os presentes na reunião serão acompanhados de maneira especializada pela equipe técnica do CRAS Meudon e também terão acompanhamento psicológico na unidade. A ONG Amor Exigente também se disponibilizou a recebê-los em suas reuniões que acontecem todas às terças-feiras, das 19h às 21h, no Centro de Atividades Comunitárias da Paróquia de Santa Teresa, 3º andar, sala 308, na Várzea.