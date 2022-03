Inscrições abertas para pré-vestibular gratuito pelo Cecierj - Divulgação

Publicado 24/03/2022 00:07



O curso Pré-Vestibular Cecierj – Extensivo 2022, que é um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares, teve seu período de inscrições iniciado na última sexta (18), e os alunos têm até o dia 11 de abril para se inscrever. O formulário para quem deseja estudar e garantir a sua vaga está disponível através do link https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/edital-alunos-pvs-2022/. Para os alunos que desejarem ter sua vaga no ensino superior garantida, a inscrição e as aulas são totalmente gratuitas.



Durante a inscrição, os alunos podem escolher a forma de estudo, seja na modalidade presencial ou online. No polo presencial serão disponibilizadas 5.700 vagas e no online, 3.780. É uma ferramenta inovadora chegando para facilitar a vida do aluno nos estudos. Será um complemento aos livros didáticos, que serão entregues gratuitamente a todos os estudantes, em mais de 80 pontos distribuídos por todo o estado.



Os documentos obrigatórios e regras para inscrição são: CPF, documento oficial de identificação (RG, CNH ou Carteira de Trabalho) e comprovante de escolaridade. Para mais informações: todas as regras estão disponíveis no edital, publicado em https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/edital-alunos-pvs-2022/.



Novidades do projeto para 2022



O projeto foi totalmente redesenhado, com materiais impressos distribuídos gratuitamente, coloridos e conectados à plataforma de aprendizagem, o que facilitará o aprendizado. É para o jovem ter apoio durante a preparação para o Enem, o que vai possibilitar o ingresso no ensino superior.



Poderão ser encontrados links para outras atividades da Internet nas páginas do livro. O novo conteúdo foi desenvolvido pelos coordenadores do curso Pré-Vestibular em colaboração com uma equipe de designers da Fundação Cecierj, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que idealizou um projeto gráfico que pudesse fomentar a pesquisa.





Quem pode se inscrever e como funcionarão as aulas



O processo seletivo é aberto para candidatos que, em 2022, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio regular em instituições de ensino públicas ou particulares, ou que já tenham concluído o Ensino Médio regular. Os candidatos que estiverem inscritos em outras modalidades de Ensino Médio, como Nova EJA, Encceja ou CEJA, também podem se inscrever.



As aulas do curso Pré-Vestibular Cecierj – Extensivo 2022 serão realizadas de 30 de abril a 3 de dezembro deste ano, presenciais ou virtuais, dependendo do local, em dias e horários especificados no site https://www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/onde-estamos/ e no Anexo 1 do edital. A realização do Pré-Vestibular Cecierj conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação.



Polo Cederj em Teresópolis





Teresópolis possui um Polo Integrado Cederj, inaugurado em fevereiro de 2021 pelo Prefeito Vinicius Claussen e o Presidente da Fundação Cecierj, Jorge Roberto Pereira. A unidade funciona no campus da UERJ, na Várzea. A instalação do Polo Cederj, assim como a permanência da UERJ no município, são frutos da política de estímulo ao Ensino Superior desenvolvida pela Gestão Municipal, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A intenção é aumentar gradativamente a oferta dos cursos de graduação, para que quem mora em Teresópolis não precise deixar a cidade para cursar uma universidade pública.



Administrado pela Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Cederj é mantido através de recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Parte desses re cursos também é gerada em cooperação com a Prefeitura de Teresópolis.