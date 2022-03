Estiveram presentes na visita o Superintendente do SINE, Jorge Leite, o Coordenador Administrativo, Anderson Rocha, o Assessor, John Loraux, e a Coordenadora Técnica, Denise Figueirinha, convidados a pedido do Secretário de Estado de Trabalho e Renda, Patrique Welber. - Divulgação

Vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, o SINE Teresópolis, (Sistema Nacional de Emprego), recebeu na última terça-feira, 22/03, a visita de técnicos da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, cujo objetivo foi apresentar o espaço e quais as estratégias que a gestão do Prefeito Vinicius Claussen vem adotando, em especial na captação de vagas. A vistoria está sendo feita em todas as unidades do Estado.



Durante a visita, foram explicados quais são os serviços e processos feitos pelo SINE na captação de vagas. O trabalho de captação é uma parceria junto com o Espaço do Empreendedor, onde as empresas que se legalizam, conseguem deixar as vagas disponíveis com a Prefeitura, entre outros serviços e atividades.

"O município de Teresópolis é um destaque na captação de vagas, onde muitas das vezes representa um grande percentual das vagas ofertadas em todo estado. Diversas ações em prol da população vêm sendo realizadas no município. E nossa visita, tem o objetivo de pegar as boas experiências da cidade e ver o que pode ser replicado em outras agências que também são executadas por meio de convênios com outras Prefeituras", destaca o Superintendente do SINE, Jorge Leite.



“É um ambiente humanizado, onde nós damos palavras de incentivo e apoio a esse trabalhador, além de dicas e orientações para entrevistas de emprego. Também apresentamos a nossa integração com o Espaço do Empreendedor”, pontuou o Secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães.



Saldo recorde de empregos



Em 2021 foi registrado o melhor saldo de empregos formais segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) dos últimos 20 anos. A Prefeitura teve o maior recorde de empregos dentro do município. Durante o período de pandemia, Teresópolis apresentou bons resultados na recuperação econômica. Esse é um resultado do programa 'Pra cima Terê', que tem como foco desenvolver ações estratégicas de fortalecimento da economia e recuperação de empregos, através do eixo ‘Emprega Terê’, liberado pelo Prefeito Vinicius Claussen. Dentro dessas ações, pode ser mencionada a Casa do Trabalhador, inaugurada no município pelo Governador do Estado do Rio, Cláudio Castro.