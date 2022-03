Sessão de cinema e oficina de crochê na Casa da Memória Arthur Dalmasso - Divulgação

Publicado 24/03/2022 22:51

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove, na próxima sexta-feira, 25, a partir das 18h30, na Casa da Memória Arthur Dalmasso (Praça Baltasar da Silveira, 91 – Várzea), a edição mensal do ‘CINECLUBE’. A sessão contará com a exibição gratuita do filme ‘Em Busca do Ouro’, de Charlie Chaplin, e roda de conversa. Durante as sessões, o público deve seguir as medidas relacionadas à prevenção do contágio do coronavírus, como o uso obrigatório de máscaras.



Outro projeto da Secretaria de Cultura que será realizado na Casa da Memória Arthur Dalmasso é o ‘Arte na Casa’, com atividades artísticas variadas. No primeiro encontro, que acontece na próxima quarta, 23, das 10h às 12h, haverá uma aula de crochê. Os participantes devem levar agulha de crochê 3.5 e linha com TEX 500-800.



“O ‘Arte na Casa’ vai promover encontros sobre as artes manuais. O nosso objetivo é reunir as pessoas que já têm um trabalho para mostrar e quem tem interesse em conhecer as técnicas de cada arte manual. O evento é para todos, quem não conhece, venha aprender! Quem já conhece e faz, venha compartilhar!”, convida o diretor da Casa da Memória, Rafael Corrêa.