Atividade de plantio de mudas de árvores procurou conscientizar crianças sobre o Dia Internacional da Florestas e o Dia das Águas - Bruno Nepomuceno

Publicado 26/03/2022 19:25

Em comemoração ao Dia Internacional das Florestas, 21/03 e também ao Dia Mundial da Água, 22/03, o Setor de Educação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Horto Municipal de Teresópolis, realizou nesta quinta-feira, 24 de março, uma atividade de plantio de mudas nos condomínios da Fazenda Ermitage. A atividade teve como objetivo demonstrar aos jovens e crianças, a importância das florestas e também das árvores para a melhor qualidade de vida.

A ação integra o Projeto Florir Teresópolis, do Programa Terê Tão Bela, que tem como objetivo desenvolver ações que contribuam para o embelezamento dos espaços públicos e para a autoestima do teresopolitano.“Durante a ação foi conversado sobre as relações que os vegetais possuem com o meio ambiente, auxiliando na qualidade do clima, água e bem-estar. Ao todo, 16 mudas nativas da Mata Atlântica foram plantadas, e mais de 50 crianças e jovens que participaram da atividade”, explicou a Paisagista da Cidade e Líder do Horto Municipal, Denise Marques.Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estiveram presentes os funcionários, Vitor Guniel Cunha e Luciana Bárbara Ferreira. E do Horto Municipal, os jardineiros, Sabrina Rezende e José Virgílio, que foram fundamentais no desenvolvimento da ação.A mobilização dos moradores e apoio a equipe da secretaria aconteceu por meio da empresa Inovara Consultoria e Assessoria, credenciada da Caixa Econômica Federal, que realiza o Trabalho Social no Empreendimento Parque Ermitage.