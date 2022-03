Descerramento das placas de denominação do prédio da Câmara Municipal, que passa a se chamar Prédio Prefeito Luiz Barbosa Correa - Bruno Nepomuceno

Publicado 25/03/2022 17:05

O Prefeito Vinicius Claussen participou, nesta quinta-feira, 24, da cerimônia de denominação da sede do Poder Legislativo Municipal que passou a se chamar Prédio Prefeito Luiz Barbosa Correa. A homenagem atende ao que dispõe a Lei Municipal 4.033/2021 de autoria do vereador Fidel Faria. A solenidade contou com a presença de ex-vereadores e de ex-deputados que atuaram com Luiz Barbosa em seus mandatos executivo e legislativo. Familiares do homenageado também participaram da cerimônia.

Prefeito Vinicius Claussen destaca o legado deixado por Luiz Barbosa: "Todos nós temos muito a aprender com a história do sr. Luiz, uma pessoa humilde, trabalhadora, íntegra." Bruno Nepomuceno



“Parabéns ao vereador Fidel Faria pela iniciativa. Resgatar a identidade e as raízes de Teresópolis é muito importante para entendermos a nossa história e construirmos o nosso futuro. Todos nós temos muito a aprender com a história do sr. Luiz, uma pessoa humilde, trabalhadora, íntegra. Um belo exemplo para os teresopolitanos. Fica aqui a homenagem a esse homem honrado, um grande líder da cidade que deixou um legado também como produtor rural”, frisou o Prefeito Vinicius Claussen, lembrando que Gilson Barbosa, atual secretário de Governo e Coordenação, esteve ao lado de Luiz Barbosa, na vida pessoal e pública.



Teresopolitano de Serra do Capim, no 2º Distrito, Luiz Barbosa Correa nasceu no dia 18 de maio de 1930. Eleito vereador em 1970, reeleito em 1972, presidiu a Câmara Municipal no biênio 1975-1976. Deputado estadual, vice-prefeito e prefeito de Teresópolis entre 1982 e 1983 e de 1993 a 1996. Faleceu no dia 24 de março de 2021, aos 90 anos.

Prefeito Vinicius Claussen com a viúva de Luiz Barbosa, Edna Barbosa Bruno Nepomuceno



O jornalista Waldair Queiroz, autor do livro 'Luiz Barbosa: 80 Anos de Vida Honrada e Vitoriosa', narrou a história de Luiz Barbosa desde a infância, passando pela adolescência e vida adulta, destacando as iniciativas na esfera pública. Os ex-deputados Nilton Salomão e Paulinho Nascimento também exaltaram o legado do homenageado.

Jornalista Waldair Queiroz, autor do livro ‘Luiz Barbosa: 80 Anos de Vida Honrada e Vitoriosa’, narra a história de Luiz Barbosa, destacando as iniciativas na esfera pública Bruno Nepomuceno





Familiares de Luiz Barbosa Correa falaram sobre a emoção da homenagem prestada a ele. "O momento é de gratidão e muita honra. Receber essa linda homenagem ao meu pai nos deixa emocionados. Um homem trabalhador, honesto, que lutou a vida inteira por uma Teresópolis melhor", disse Luiz Cláudio Raposo Correa, um dos 4 filhos do político. A viúva de Luiz Barbosa, Edna Barbosa, a filha Elizete Correa e os netos João Victor Braga, Ana Luiza Braga e Luiz Fernando Raposo também participaram da cerimônia.

Esq. p/dir. – Gilson Barbosa, sec. Governo, médico Cléber Mendes e ex-deputados Nilton Salomão e Paulinho Nascimento Bruno Nepomuceno



O presidente da Câmara Municipal, vereador Leonardo Vasconcellos, pontuou as principais obras do legado de Luiz Barbosa. “Um homem de vigor, de trabalho, que fez importantíssimas obras para Teresópolis. A grande obra da Avenida Oliveira Botelho, a eletrificação do interior do município, a construção das escolas Alcino Francisco, em Água Quente, e Mariana Leite Guimarães, em Bonsucesso, além do calçamento de mais de 200 ruas do município. Luiz foi inovador quando criou a Tereurb. Ele deixou vários ensinamentos e será imortal por todas as benfeitorias para a nossa cidade”. Autor da Lei Municipal que presta a homenagem, o vereador Fidel Faria agradeceu a aprovação do projeto pelos demais vereadores e a sanção da lei pelo Prefeito Vinicius Claussen.



Prefeito Vinicius Claussen, vereadores Fidel Faria, Leonardo Vasconcellos e Amós Laurindo com familiares de Luiz Barbosa Bruno Nepomuceno





Vinicius Claussen convidou a todos para participar da agenda do governador Cláudio Castro em Teresópolis, na próxima quarta-feira, 30, a partir das 14h. Será feita uma vistoria na obra de recapeamento da RJ-130. No Parque Ermitage, acontecerão a entrega da administração da creche do estado para o município e o lançamento da pedra fundamental das 500 unidades habitacionais do Parque Ermitage II. Também está previsto o lançamento do projeto ‘Segurança Presente’ em Teresópolis.











O presidente da Câmara Municipal, vereador Leonardo Vasconcellos, pontuou as principais obras do legado de Luiz Barbosa. "Um homem de vigor, de trabalho, que fez importantíssimas obras para Teresópolis. A grande obra da Avenida Oliveira Botelho, a eletrificação do interior do município, a construção das escolas Alcino Francisco, em Água Quente, e Mariana Leite Guimarães, em Bonsucesso, além do calçamento de mais de 200 ruas do município. Luiz foi inovador quando criou a Tereurb. Ele deixou vários ensinamentos e será imortal por todas as benfeitorias para a nossa cidade". Autor da Lei Municipal que presta a homenagem, o vereador Fidel Faria agradeceu a aprovação do projeto pelos demais vereadores e a sanção da lei pelo Prefeito Vinicius Claussen.Vinicius Claussen convidou a todos para participar da agenda do governador Cláudio Castro em Teresópolis, na próxima quarta-feira, 30, a partir das 14h. Será feita uma vistoria na obra de recapeamento da RJ-130. No Parque Ermitage, acontecerão a entrega da administração da creche do estado para o município e o lançamento da pedra fundamental das 500 unidades habitacionais do Parque Ermitage II. Também está previsto o lançamento do projeto 'Segurança Presente' em Teresópolis.