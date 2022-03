Sargento Michel e do Cabo Machado, da Patrulha Escolar do 30º Batalhão de Polícia Militar - Divulgação

Publicado 28/03/2022 18:55

Na última semana, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) São Pedro realizou uma festa em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Lanches produzidos na própria unidade foram distribuídos, juntamente com lembrancinhas confeccionadas pela equipe de atendimento.

O evento teve participação do Sargento Michel e do Cabo Machado, da Patrulha Escolar do 30º Batalhão de Polícia Militar, que já haviam programado a realização de uma festa de aniversário para uma das crianças assistidas pelo CRAS.



Comemorado no dia 21 de março, o Dia Mundial da Síndrome de Down foi criado com o propósito de celebrar a vida das pessoas com a síndrome e garantir que elas tenham as mesmas oportunidades e direitos que todas as pessoas. Reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012, a data 03/21 (mês-dia, como é utilizada nos Estados Unidos) representa a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo, que causa a síndrome.



Os policiais do 30º BPM se juntaram ao evento para realizar uma festa surpresa de aniversário para o menino Nicolas, morador da comunidade do Pimentel que tem o sonho de se tornar um policial militar. Para a realização da festa, a equipe da Patrulha Escolar contou com a colaboração de empresas apoiadoras como o Recanto dos Pescadores, Distribuidora Galo, Supermercado Flor da Posse, Doce Sabor e Mercado DS.