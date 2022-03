Publicado 28/03/2022 18:32

A Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, através do SINE Teresópolis, divulga o processo de inscrição para a contratação imediata e a formação de cadastro de reserva de médico(a), plantonista de urgência e emergência, psiquiatra infantil e auxiliar de saúde bucal, visando fortalecer a Estratégia de Saúde da Família e as ações de fortalecimento da saúde pública em Teresópolis.



Os candidatos podem realizar a sua inscrição até 30/04, por meio do formulário eletrônico. Após a análise das informações e documentos enviados pelo candidato, serão agendadas as entrevistas com os recrutadores da Secretaria Municipal de Saúde. O formulário de inscrição e envio dos documentos se encontra disponível através do link Os candidatos podem realizar a sua inscrição até 30/04, por meio do formulário eletrônico. Após a análise das informações e documentos enviados pelo candidato, serão agendadas as entrevistas com os recrutadores da Secretaria Municipal de Saúde. O formulário de inscrição e envio dos documentos se encontra disponível através do link https://bit.ly/Teresopolis-Saude-Medico2040h



O cadastro de reserva é temporário até 31/12, e não estabelece a obrigatoriedade de contratação por parte da Prefeitura Municipal de Teresópolis.