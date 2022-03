Reunião contou com equipe de Teresópolis da UBS Fonte Santa, profissionais do NASF e equipe do CRIAAD - Divulgação

Reunião contou com equipe de Teresópolis da UBS Fonte Santa, profissionais do NASF e equipe do CRIAADDivulgação

Publicado 29/03/2022 08:28

A unidade de saúde do bairro Fonte Santa participou na última quarta-feira (23), de uma reunião entre profissionais da Atenção Básica à Saúde e representantes do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD). Foram discutidas ações de acompanhamento à adolescentes que passam pela instituição.



A reunião pôs em pauta a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei em Regime de Internação, Internação Provisória e Semiliberdade (PNAISARI). “O objetivo desta política é o acompanhamento integral do adolescente que passa pelo CRIAAD. É preciso ressaltar que Teresópolis não possui regime de internação para estes adolescentes, nosso sistema funciona em semiliberdade”, explica a responsável técnica municipal do PNAISARI, Raquel Proença.



O encontro aconteceu com a representante do CRIAAD, a assistente social Deise Antunes. O evento também teve a participação de membros do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e profissionais de saúde da unidade de Fonte Santa, que é um ponto de referência que presta atendimento clínico, odontológico e outros serviços para a população.