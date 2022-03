Da esquerda para a direita: Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen, Deputado Federal Hugo Leal, Governador do Estado do Rio de Janeiro Claudio Castro e o Secretário de Governo do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar - Andréa Brito

Publicado 30/03/2022 16:40

O município de Teresópolis na Região Serrana do Rio de Janeiro recebeu, na manhã desta quarta-feira, 30 de março, o programa “Segurança Presente”, em uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado, Secretaria das Cidades, prefeito Vinicius Claussen e o Deputado Federal Hugo Leal, criador do projeto Lei Seca.



Governador Claudio Castro afirmou que “o programa foi feito para o Rio de Janeiro (capital), mas hoje já está presente em onze cidades, que contam com o Segurança Presente. Esse governo olha para o interior.” O Secretário de Estado de Governo do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar destacou que “ o compromisso do governo do Estado é com a segurança pública e que os números falam por si.”, numa alusão à diminuição da criminalidade no Estado. O Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen reafirmou o compromisso da aliança entre a prefeitura do município e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.



O projeto tem como objetivo o policiamento mais próximo à população, com ações de segurança pública, cidadania e atendimento social aos moradores, comerciantes e turistas nas cidades onde atua. A operação é complementar à ação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



As operações do programa Segurança Presente começaram na zona sul da capital carioca e se espalharam por bairros do centro e das zonas norte e oeste do município do Rio de Janeiro. Outras cidades foram contempladas com o programa, como Nitéroi, São Gonçalo e Baixada Fluminense.



O efetivo do Segurança Presente se compõe de policiais militares, agentes civis (oriundos das Forças Armadas) e assistentes sociais. Para realizar o patrulhamento, os agentes contam com viaturas, motocicletas, bicicletas e a ronda a pé.