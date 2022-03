Vereador Gustavo Simas, Coordenadora pedagógica do PTPA pela UERJ Tatiane Alves, Fernanda Lessa presidente da FIA, Ana Maria, diretora do Lions (escola que sedia a unidade do PTPA em Teresópolis), Deputado Estadual Pedro Brazão - Divulgação

Publicado 30/03/2022 15:09

A população do município da Região Serrana, no Estado do Rio de Janeiro, terá acesso ao Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), programa voltado ao público adolescente, com objetivo de prepará-los e inseri-los no mercado de trabalho. A unidade recém-inaugurada fica na Rua General Augusto Sevilha, s/n. Meudon - Colégio Estadual Lions Club - Teresópolis, RJ.

Saiba mais sobre o ptpa

O programa, desenvolvido pela FIA/RJ em parceria com a UERJ, tem como propósito oferecer aos adolescentes, de ambos os sexos, oportunidade de inserção qualificada no mundo do trabalho por meio das articulações e parcerias promovidas pela FIA com instituições públicas e privadas.



O público alvo são adolescentes de 15 a 18 anos incompletos que estejam matriculados, frequentando efetivamente o Ensino Fundamental ou Médio ou oriundos de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família ou Renda Melhor Jovem. Também participam adolescentes que estejam cumprindo medidas sócias educativas.

Apenas no segundo semestre do ano de 2021, mais de 700 adolescentes concluíram a primeira etapa do Programa, que consiste em um curso preparatório com duração de 3 meses, totalizando 320 horas de aulas que estão distribuídas entre 7 (sete) módulos:

- Português e Redação;

- Matemática e Raciocínio Lógico;

- Humanidades Aplicadas;

- Noções Administrativas e Financeiras;

- Técnica, Tecnologia e Mídias Sociais;

- Música, Teatro e Produção Artístico-Cultural;

- Resiliência.



Tel.: (21) 2334-8030 | (21) 2334-8031

E-mail: [email protected]



Tel.: (21) 2334-8048

E-mail: [email protected]

