Prefeitura de Teresópolis realiza encontro com empreendedores locais nesta quinta-feira, 31 - Divulgação

Prefeitura de Teresópolis realiza encontro com empreendedores locais nesta quinta-feira, 31Divulgação

Publicado 30/03/2022 14:22

A Prefeitura de Teresópolis em parceria com o Sebrae/RJ e CRC/RJ, promovem na próxima quinta-feira (31), dois encontros de apresentação das oportunidades e rotinas para a prestação de serviços e fornecimento para a administração municipal. Ambos serão realizados no Teatro Municipal, localizado na Prefeitura de Teresópolis, no 2º andar. O formulário para quem deseja garantir a sua vaga antecipada, está disponível através do link http://bit.ly/ EncontroFornecedor2022.



O evento tem como objetivo, buscar ampliar a participação dos Pequenos Negócios teresopolitanos nas oportunidades de fornecimento para a Prefeitura de Teresópolis, através do tratamento diferenciado estabelecido pela Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (LCF 123/06). Somente em 2021, foram homologados mais de R$ 26 milhões com empresas sediadas em Teresópolis, fortalecendo assim, o Ciclo Virtuoso das Compras Públicas.



Os encontros serão conduzidos pelo Consultor da Gerência de Políticas Públicas do Sebrae/RJ e Contador, André Netto. Também contará com a participação das equipes das Secretarias Municipais de Trabalho, Emprego e Renda, Administração, Fazenda e Educação. Esta é uma ação do Programa Estratégico de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, “Pra Cima Terê”, através do eixo Compre em Terê, liderado pelo gabinete do Prefeito Vinicius Claussen.





Programação do evento