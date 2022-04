Preso homem suspeito de cárcere privado - O DIA

Publicado 31/03/2022 22:17

Um homem, que não teve sua identidade revelada, pretendia matar uma jovem em Teresópolis e a mantinha em cárcere privado por não aceitar o fim do relacionamento. A vítima era mantida dopada no bairro do Alto pelo acusado, que afirmou, em depoimento, pretender tirar a própria vida após matar a jovem.



As autoridades chegaram ao cativeiro após denúncias e o delegado da 110ª Delegacia de Polícia confirmou que o testemunho da jovem foi decisivo para efetuar a prisão do suspeito. Ele irá responder pelos crimes de tentativa de feminicídio e cárcere privado, podendo pegar de 12 a 30 anos de prisão.