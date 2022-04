Programa Habitacional "Casa da Gente", no Parque Ermitage em Teresópolis - Divulgação

Publicado 31/03/2022

Em visita ao município de Teresópolis, nesta quarta-feira (30), o Governador Cláudio Castro e o Prefeito Vinicius Claussen assinaram a adesão do município ao Programa Habitacional ‘Casa da Gente’. Maior programa habitacional da história do Rio de Janeiro, o Casa da Gente é uma iniciativa do Programa Estadual de Habitação de Interesse Social, promovida pelo Governo do Estado, e tem como objetivo atender as necessidades de habitação da população de baixa renda nas áreas urbanas, garantindo acesso à moradia digna com padrões de sustentabilidade, segurança e habitabilidade.



Em Teresópolis, com investimento de quase R$ 100 milhões, o programa Casa da Gente inclui a construção de 500 unidades habitacionais no Parque Ermitage, conjunto habitacional que abriga mais de 7 mil moradores. A licitação da obra de construção está prevista para 17 de maio.

“Estamos trabalhando há mais de três anos junto ao Governo do Estado para que esse dia chegasse, um pleito legítimo e que traz ainda muita dor para Teresópolis. Com esses 500 imóveis, vamos pagar uma dívida com as famílias que tanto sofreram e que aguardam há muitos anos por moradia digna para suas famílias. Sou grato a Deus por nos permitir chegar a esse momento de poder minimizar, pelo menos, as perdas materiais que essas pessoas tiveram devido à tragédia”, afirmou o Prefeito, aproveitando para pedir a implantação de uma clínica da família com especialidades médicas e uma grande área de lazer na comunidade.



O Governador Cláudio Castro falou sobre a importância de oferecer não só um teto, mas uma residência digna, com áreas comuns para que estas pessoas possam desfrutar: “Não gosto de usar o termo conjunto habitacional. Nós vemos por aí os grandes lançamentos de condomínios privados, que uma das principais coisas são as áreas de lazer. E por que não terá no público? Se é público, tem que ser melhor ainda!”, comentou o Governador, confirmando que entregará aos moradores também a Clínica da Família e a área de lazer solicitada pelo prefeito.