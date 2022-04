Gestores de várias cidades fluminenses discutiram sobre como aprimorar as medidas a serem tomadas em momentos de calamidades - Foto: Divulgação

Publicado 01/04/2022 17:15

O Encontro Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro foi sediado no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 25. Após dois anos, o primeiro evento pós-pandemia realizado pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Rio de Janeiro (COEGEMAS-RJ), teve como tema "O futuro da assistência social no Brasil: Compromissos dos Governos na superação da fome e das desproteções sociais" e contou com a presença de mais de diversas autoridades da Assistência Social e com a participação de praticamente todas as cidades do Estado.



A primeira parte do evento ficou marcada pela palestra magna, também ministrada pelo Presidente do CONGEMAS e que teve como tema “O balanço do SUAS no Brasil: impacto da crise, fome e desigualdades”.

As palestrantes Diana Delgado e Heloísa Mesquita fizeram um recorte do tema no Estado do Rio de Janeiro.

Durante a tarde, três oficinas aconteceram simultaneamente, cada uma com dois temas que se interligavam. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis foi destaque na oficina sobre “Emergências, calamidades e catástrofes: o lugar da Assistência Social”, ministrada pela Psicóloga Cláudia Simões, que atua na Coordenação Estadual da Proteção Social Especial de Alta complexidade na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.



Gestores de várias cidades fluminenses discutiram sobre como aprimorar as medidas a serem tomadas em momentos de calamidades. O secretário de Desenvolvimento Social de Teresópolis, Valdeck Amaral, apresentou o Plano Municipal de Contingência para situações de Calamidade Pública e de emergência de Teresópolis. O Plano foi bastante elogiado pelos presentes e o secretário se colocou à disposição para fornecer o modelo para outros municípios que desejarem usá-lo.