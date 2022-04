Caminhada pelo autismo realizada pela Associação TEIAA( Troca de Experiências e Integração entre Amigos e Autistas) e pelo SESC Teresópolis - Divulgação

Caminhada pelo autismo realizada pela Associação TEIAA( Troca de Experiências e Integração entre Amigos e Autistas) e pelo SESC TeresópolisDivulgação

Publicado 02/04/2022 08:37

Neste sábado, 2 de abril, acontece a sexta caminhada pela conscientização do autismo em Teresópolis, organizada pela Associação TEIAA (Troca de Experiências e Integração entre Amigos e Autistas). A atividade começa às 15 h, saindo da Praça Higino da Silveira, na Feirinha do Alto, em direção à Praça Ginda Bloch, também no bairro do Alto.

A caminhada é uma parceira do SESC com a TEIAA e comemora o Dia Mundial de Conscientização pelo Autismo, instituído. Há 15 anos, o dia 2 de abril foi definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o Transtorno do Espectro do Autismo - TEA.

O espectro autista

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a estimativa é de que 70 milhões de pessoas convivam com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil. O transtorno é caracterizado por dificuldades na socialização, na comunicação e no comportamento. As causas do autismo são desconhecidas e não existe cura, mas, quando diagnosticado precocemente, existem mais chances de melhora do quadro e do desenvolvimento da criança.

Durante a semana serão realizadas várias atividades visando a conscientização do autismo em Teresópolis, confira a programação:

02/04, às 15h - 6ª Caminhada de Conscientização do Autismo: concentração na praça da Feirinha do Alto

03/04, às 10h – Roda de conversa e panfletagem sobre o autismo: praça da igreja de Santa Teresa

05/04, às 19h – Palestra: Inclusão (com Mônica Oliveira/secretária de Educação), no Sesc Teresópolis

06/04, às 19h – Palestra: Inclusão e Trabalho (com o psicólogo Pedro Otávio e o terapeuta ocupacional Márcio), no Sesc Teresópolis

07/04, às 19h – Palestra: Autismo na vida adulta (com a pedagoga Rosane Araújo), no Sesc Café

08/04, às 19h – Palestra: Inclusão Reversa (com Lissandra, esposa e mãe de autista), no Sesc Teresópolis

09/04, às 14h – Atividades recreativas para autistas, no Sesc Teresópolis