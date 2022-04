Publicado 06/04/2022 09:14

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza nesta quarta-feira, 6 de abril, dois importantes eventos para o encerramento das ações voltadas ao Mês da Mulher.

O primeiro é o seminário "Violência Contra a Mulher Nova Friburgo Mete a Colher", que reforçará os tipos de violência, a importância da denúncia e os locais onde a mulher pode buscar auxílio.

O evento será realizado no auditório da Universidade Estácio de Sá, às 13h30 e contará com a participação do prefeito Johnny Maycon, assim como da secretária Simone Almeida, do subsecretário Diogo Bastos e da coordenadora do Centro de Referência da Mulher (Crem), Paula Bairral, e da coordenadora-Geral do Programa Mulher Segura e Protegida do Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Valéria Pereira Laval (por videoconferência).

Haverá também, neste dia, a presença do Ônibus Lilás na cidade. O veículo, que leva informações sobre a prevenção à violência contra a mulher e presta atendimento às vítimas, ficará estacionado na Praça Dermeval Barbosa Moreira, das 10h às 15h.

O ônibus é equipado com salas fechadas para garantir privacidade às mulheres. No local, uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada estarão disponíveis em esquema de plantão para os atendimentos que se fizerem necessários.