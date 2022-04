Taxistas de Teresópolis devem realizar cadastro nesta quinta-feira, na sede da Prefeitura - Divulgação

Publicado 05/04/2022 15:57 | Atualizado 05/04/2022 16:08

Teresópolis - Taxistas interessados em se cadastrar no aplicativo Taxi.Rio.Cidades devem comparecer à Prefeitura de Teresópolis, na próxima quinta-feira (07/04). Com a coordenação das secretarias municipais de Ciência e Tecnologia e de Segurança Pública, o cadastro e o treinamento para uso do aplicativo em Teresópolis será realizado no Teatro Municipal (2º piso da Prefeitura), das 10h30 às 12h30. Os taxistas devem apresentar o Alvará 2022.O prefeito Vinicius Claussen, o secretário municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, e o presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Vasconcellos, autor da moção que indicou a implantação do aplicativo no município, assinaram, no último dia 18, o convênio de adesão ao aplicativo Taxi.Rio.Cidades.Desenvolvido pela equipe técnica da IplanRio (Empresa Municipal de Informática da Prefeitura do Rio de Janeiro) e em uso pelos taxistas da cidade carioca, o Taxi.Rio.Cidades permite aos passageiros acionar o serviço pelo smartphone em qualquer hora do dia. O aplicativo traz as opções de formas de pagamento e as faixas de desconto, que variam entre 10% e 40%, determinadas pelo taxista. Também traz dados sobre a localização do taxista mais próximo, entre outras informações.Entre os benefícios para o passageiro estão o preço fixo, transparente e com previsibilidade; maior segurança ao utilizar o táxi, um meio de transporte homologado; possibilidade de compartilhamento da corrida, com maior segurança; e maior facilidade e oferta de táxis na palma da mão.Para os taxistas, entre os benefícios podem ser listados: aumento na geração de renda local; maior padronização do serviço prestado pelos taxistas; gestão eficiente da frota de táxis em tempo real; melhoria da mobilidade urbana, com maior segurança para os profissionais, passageiros e turistas; todo o cadastro do taxista na plataforma é validado por órgão público competente.