Polícia Federal prende acusado de pornografia infantil em Teresópolis - José Carlos dos Santos

Polícia Federal prende acusado de pornografia infantil em TeresópolisJosé Carlos dos Santos

Publicado 07/04/2022 12:09

Nesta manhã de quinta-feira, 07 de abril, agentes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Federal de Teresópolis, contra homem suspeito de crime de pedofilia, no bairro do Rosário. De acordo com as investigações, o suspeito utilizava softwares protegidos com criptografia para compartilhar imagens de crianças com outros criminosos de várias partes do mundo.



“O inquérito policial foi instaurado a partir do compartilhamento de provas por meio da cooperação policial internacional com atuação do Sercopi (Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil) e ratificada por diligências realizadas na internet e em locais de interesse, resultando inicialmente na identificação de um usuário que compartilhava arquivo de imagens e vídeos de cunho pornográfico infantil, bem como seu endereço residencial”, informou a PF.

Apreensão de material de pornografia infantil em residência de Teresópolis Divulgação Polícia Federal

Na casa do acusado, em Teresópolis, foram encontrados vídeos e imagens de abuso infantil, levando à prisão em flagrante pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente) – artigos 241-A e 241-B,os quais se referem ao armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso infantil. Foram apreendidos, celulares, notebooks e pen-drives. Batizada de “Gabriel Arcanjo”, a operação é considerada por diversas religiões como o anjo protetor das crianças.

Na casa do acusado, em Teresópolis, foram encontrados vídeos e imagens de abuso infantil, levando à prisão em flagrante pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente) – artigos 241-A e 241-B,os quais se referem ao armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso infantil. Foram apreendidos, celulares, notebooks e pen-drives. Batizada de “Gabriel Arcanjo”, a operação é considerada por diversas religiões como o anjo protetor das crianças.