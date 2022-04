Publicado 07/04/2022 11:50

A Prefeitura Municipal de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está disponibilizando novas vagas para a prática de diversas atividades físicas. As aulas são oferecidas para todos os moradores, cujo objetivo é a promoção da interação social e a melhor qualidade de vida. As atividades esportivas já estão abertas e quem tiver interesse em participar, a inscrição é realizada de forma presencial, no Ginásio Poliesportivo Pedro Rage Jahara (Pedrão), localizado na Rua Tenente L uiz Meirelles, 221, na Várzea.



As atividades oferecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer são: AFESP (atividade física para especiais), alongamento, dança sênior, defesa pessoal, funcional kids, futebol de campo, futebol Society, futsal, ginástica para 3ª idade, ginástica para maiores de 18 anos, ginástica para bebê, handebol, hidroginástica, iniciação esportiva, jiu-jitsu, musculação, natação, prevenção de quedas, projeto Gol do Brasil (Futebol de Campo), tai chi chuan, treino funcional e voleibol.



“A atividade física é importante para o desenvolvimento humano integral e deve ser realizada em todas as fases da vida e em diferentes momentos, como deslocamento de um lugar para outro, durante o trabalho ou estudo, nas tarefas domésticas ou no tempo livre. Quanto mais cedo a atividade física for incentivada e transformada em hábito, maiores serão os benefícios para a saúde”, destacou Helena Corsino, Subsecretária de Esporte e Lazer.