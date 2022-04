Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), em Teresópolis, recebe reforma - Bruno Nepomuceno

Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), em Teresópolis, recebe reformaBruno Nepomuceno

Publicado 06/04/2022 18:30

A Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), unidade Teresópolis, está passando por uma reforma, com trabalhos de revestimento, reparos na rede elétrica, pintura interna e externa, entre outras benfeitorias, para revitalização do espaço, realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O polo também recebeu, recentemente, aparelhos de ar-condicionado para climatização total das salas de aula do espaço de ensino. Os investimentos do Governo do Estado atendem ao pedido do Prefeito Vinicius Claussen, que se reuniu com o então presidente da instituição e atual secretário de estado de Ciência e Tecnologia, João Carrilho.

Obras já começaram na Faetec Bruno Nepomuceno

“Agradeço ao governo do estado por este investimento na Faetec Teresópolis. Além da reforma, a unidade foi contemplada com 26 aparelhos de ar-condicionado. Outro importante ganho é a vinda de novos cursos para a população. Fiz essas solicitações ao João Carrilho quando ele visitou a unidade e agora o município está sendo contemplado”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen, pontuando que a Faetec Teresópolis desempenha um importante papel na educação do município e tem potencial de ampliar ainda mais sua atuação local. “Desde que assumimos, temos procurado apoiar e buscar o fortalecimento da unidade. Temos atualmente um convênio com a unidade, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia”, frisou o Prefeito.



O secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, ressaltou que a tecnologia é uma das vocações de Teresópolis. “O potencial estratégico da instituição para o município como formadora de mão de obra qualificada para esse mercado é importantíssimo. O Prefeito reivindicou novos cursos técnicos na área de Tecnologia e já temos o compromisso da abertura do primeiro curso técnico em informática na unidade”.



A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) é uma instituição de educação básica, superior e técnico pública brasileira, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.





“Agradeço ao governo do estado por este investimento na Faetec Teresópolis. Além da reforma, a unidade foi contemplada com 26 aparelhos de ar-condicionado. Outro importante ganho é a vinda de novos cursos para a população. Fiz essas solicitações ao João Carrilho quando ele visitou a unidade e agora o município está sendo contemplado”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen, pontuando que a Faetec Teresópolis desempenha um importante papel na educação do município e tem potencial de ampliar ainda mais sua atuação local. “Desde que assumimos, temos procurado apoiar e buscar o fortalecimento da unidade. Temos atualmente um convênio com a unidade, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia”, frisou o Prefeito.O secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, ressaltou que a tecnologia é uma das vocações de Teresópolis. “O potencial estratégico da instituição para o município como formadora de mão de obra qualificada para esse mercado é importantíssimo. O Prefeito reivindicou novos cursos técnicos na área de Tecnologia e já temos o compromisso da abertura do primeiro curso técnico em informática na unidade”.A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) é uma instituição de educação básica, superior e técnico pública brasileira, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.