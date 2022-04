Inaugurado o CRAS Bonsucesso no 3º distrito de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 07/04/2022 07:57

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Bonsucesso foi inaugurado na última segunda-feira, 04 de abril, pelo Prefeito Vinícius Claussen e pelo secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral. A unidade, que antes era um equipamento volante e respondia ao CRAS Alto, passa a se tornar fixa e atenderá a população do 3º Distrito.

Prefeito Vinicius Claussen e vereadores Diego Barbosa, Paulinho Nogueira e Teco Despachante na inauguração do CRAS Bonsucesso Bruno Nepomuceno



O Prefeito Vinícius Claussen destacou a importância da implementação de uma unidade fixa do CRAS para a população do 3º Distrito: “No início da pandemia, após tomarmos as medidas sanitárias necessárias para conter a disseminação do vírus, nós percebemos a necessidade de uma unidade do CRAS no interior do município, para atender as demandas sociais da população dessas comunidades mais distantes, que assim como boa parte do país, também começava a enfrentar dificuldades financeiras. Trouxemos o CRAS Volante, montado inicialmente nas dependências de uma escola municipal, e apenas no primeiro mês de atuação mais de mil pessoas foram atendidas! Dali em diante nos demos conta do tamanho da demanda do interior, nos estruturamos e hoje, finalmente, damos esse passo tão importante para o 3º Distrito.”



Além do Prefeito e do secretário de Desenvolvimento Social, o evento contou com a presença do secretário de Obras Públicas, Ricardo Pereira Jr., dos vereadores Amós Laurindo, Diego Barbosa, Fabinho Filé, Paulinho Nogueira e Teco Despachante e do ex-deputado Nilton Salomão.



Nomeado Maria de Fátima Fonseca da Silva, conforme moção dos vereadores Diego Barbosa e Paulinho Nogueira, em homenagem a professora que atuou na comunidade por mais de 40 anos, sendo Diretora de duas escolas no interior e reconhecida na região por seu trabalho impecável não só dentro, mas também fora das salas de aula, sempre atuando em prol da comunidade como um todo. A família da homenageada esteve presente durante toda a cerimônia e também recebeu uma homenagem.



O CRAS Bonsucesso é resultado da moção do vereador Bruninho Almeida, que agora terá uma unidade mais próxima para atendê-la, não só com os serviços ligados ao Cadastro Único, mas também com oficinas e atividades ligadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.



A unidade atenderá aos bairros de Agriões de Dentro, Agriões de Fora, Boa fé, Bonsucesso, Campanha, Córregos das Pedras, Frades, Imbiú, Independente de Mottas, Morro grande, Mottas, Porto, Prates, Quebra Vidro, Sebastiana, Santa Rosa, Serrinha, Soledade, Vale Alpino, Vargem Grande, Venda Nova, Viana, Vieira, Vista Alegre e Xotó, a partir do dia 07 de abril, próxima quarta-feira.