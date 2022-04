Governador Claudio Castro e Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen no lançamento da reforma da rodoviária no município - Bruno Nepomuceno

Publicado 07/04/2022 12:27

A licitação para seleção da empresa que realizará a obra está prevista para 11 de maio.

“O Governador Cláudio Castro está ajudando a realizar um grande sonho de todos nós teresopolitanos: a reforma da Rodoviária. Ela é a porta de entrada da nossa cidade, além de fazer a ligação entre a cidade e a área rural. Sabemos da importância de termos neste lugar um equipamento turístico mais acessível, seguro e com mais conforto. Parabenizo a minha equipe de secretários e de servidores por acreditarem no sonho junto comigo! A nova Rodoviária está chegando e contará com recuperação de fachadas, padronização de letreiros e reforma dos banheiros, enfim, uma reformulação completa”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen, que estava acompanhado de secretários municipais, subsecretários e de servidores.



Cláudio Castro ressaltou sobre os desafios enfrentados à frente da gestão estadual. “Era impossível acreditar que, depois de 19 meses, sairíamos de uma situação tão difícil no nosso estado do Rio e hoje estaríamos aqui em Teresópolis anunciando o investimento de mais de R$ 200 milhões no município. Hoje podemos falar em mudança de vida, mais emprego, aumento da capacidade turística, mais Segurança Pública, mais escolas e creches, terminar obras importantes para as cidades. É a reconstrução do estado. Agradecemos a confiança e o carinho com que sou recebido em Teresópolis”.



O Governador estava acompanhado dos secretários de estado de Governo, Rodrigo Bacellar, de Desenvolvimento Econômico, Energias e Relações Internacionais, Vinicius Farah, e de Infraestrutura e Obras, Max Lemos. “O projeto de reforma da Rodoviária é um belo projeto, em parceria com a Prefeitura. Nós já podemos agora, depois de toda a burocracia vencida, fixar a data da nova licitação para a reforma da Rodoviária de Teresópolis: 11 de maio. A empresa vencedora do primeiro processo licitatório foi desabilitada. O investimento do governo do estado será de quase R$ 5 milhões e vai mudar todo o espaço da Rodoviária”, enfatizou o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos. O secretário anunciou ainda a obra de uma encosta, na Granja Florestal, no valor de R$ 60 milhões.