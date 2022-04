Comemorações da Semana Santa começam neste domingo, 10 - Divulgação

Publicado 09/04/2022 19:56

Alunos do pré-escolar da rede pública de ensino vão encantar o público com um desfile que conta, de forma lúdica, como acontece a ‘magia’ da fabricação do chocolate. Além da passagem dos pelotões, recreação infantil, liderada por equipes do SESC Teresópolis e da Secretária Municipal de Esporte e Lazer, e participação personagens vão fazer deste domingo, um dia de diversão em família.

O evento faz parte da programação da Estação Chocolate da Prefeitura de Teresópolis, que traz para a cidade um vasto calendário de eventos para celebrar a Páscoa, entre eles a apresentação da Via Sacra, o Jardim dos ovos de Páscoa, teatro infantil, a Chocoserra (festival do chocolate de Teresópolis) e muito mais.

“É um evento para toda a família, celebrando o retorno dos tradicionais desfiles de Teresópolis. Após dois anos de pandemia, este é um momento para reforçar a união e o sentimento de pertencimento da população teresopolitana”, comentou o Prefeito Vinicius Claussen.

A Secretária de Educação, Satiele Santos, explica a importância dos desfiles neste momento de retomada da educação presencial: “2022 é um ano de retomada não só das aulas presenciais, mas do resgate às tradições e esperança de tempos melhores. E a Páscoa é uma data que traz estes sentimentos: amor, fraternidade e união. Esperamos a participação de todos, pois vai ser lindo ver nossas crianças novamente juntas, se divertindo e passando essa mensagem de esperança.”

Quem vai passar de carro no entorno deve ficar atento, pois o trânsito estará com restrição de estacionamento na Avenida J.J. Regadas desde a madrugada anterior, de sábado (9) para domingo (10), ficando proibido o estacionamento no local. A via também ficará com o tráfego impedido até às 15h de domingo. A partir das 7h da manhã de domingo, a Rua Manoel Madruga ficará fechada. A Rua Alice Regadas fechará a partir das 8h, assim como a Rua Emile Ducummun e Edmundo Bittencourt. Quem for para o desfile, deve dar preferência ao transporte público.

