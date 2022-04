Acidente entre moto e carro deixa um morto na RJ-130 - José Carlos dos Santos

Publicado 10/04/2022 23:00

Motociclista morreu na colisão com um carro em Teresópolis, entre os distritos de Bonsucesso e Vieira, em Teresópolis. O rapaz de 24 anos estava sozinho na moto quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista de sentido contrário, colidindo de frente com um veículo.



O Corpo de Bombeiros do 16º grupamento de Bonsucesso e a Polícia Rodoviária Estadual foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos do forte impacto. O acidente ocorreu no km 30 da Rodovia RJ-130, próximo ao do Distrito de Motas, na entrada para Volta do Pião e dos municípios de Sumidouro e Sapucaia, a 30 km do centro de Teresópolis.