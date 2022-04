Ação de prevenção e combate à discriminação e intolerância - Divulgação

Ação de prevenção e combate à discriminação e intolerânciaDivulgação

Publicado 10/04/2022 17:39

A Secretaria de Desenvolvimento Social, através dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), realizou, na manhã da última quarta-feira (6), ação de prevenção e combate a discriminação e intolerância as diversidades raciais, religiosas, a pessoas com deficiência e de gênero. As coordenadoras de cada unidade distribuíram panfletos informativos e conversaram com as pessoas que passavam pela Praça Santa Tereza e Calçada da Fama.

A ação faz parte do calendário de atividades de combate à discriminação, que acontecem durante todo o ano com campanhas internas dentro das unidades, através de temas trabalhados nas oficinas de artesanato, eventos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e ações pontuais, como a realizada na ultima quarta.



Além da receptividade do público nas ruas, as coordenadoras contaram com o apoio da equipe do Programa Segurança Presente, que ao saber do intuito da ação, prontamente se disponibilizaram a ao identificar alguma ação discriminatória, além de garantir que a lei seja cumprida, encaminhar a pessoa discriminada para o seu CRAS de referência, a fim de que a mesma possa receber atendimento especializado com as assistentes sociais e psicóloga. As unidades estão disponíveis para realizar o atendimento social de segunda a sexta, das 09h às 17h